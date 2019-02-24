Galatasaray: 1 - Akhisarspor: 0

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Akhisarspor'u evinde 1-0 mağlup etti

Galatasaray: 1 - Akhisarspor: 0
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SARI-kırmızılılara 3 puanı getiren golü Kostas Mitroglou 90+5'inci dakikada attı! Başakşehir'in Bursaspor'u 3-0 yenerek geçtiği haftada Galatasaray son anda kazanarak puanını 45'e yükseltti ve puan farkının açılmasına engel oldu. 

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Akhisarspor'u Mitroglou'nun 90+5'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. 

Galatasaray maça hızlı başladı. 3. dakikada sağ kanatta son çizgide topu alan Mariano'nun ortası Marcao'dan sekti. Top boşta kaldı. Tehlikenin ardından Akhisarspor savunması topu uzaklaştırdı.

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