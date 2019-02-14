Galatasaray 1 - 2 Benfica

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcilerimizden Galatasaray, sahasında güçlü Portekiz ekibi Benfica'yı ağırladı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Benfica 2-1 kazandı.



Mücadelede Galatasaray'ın golünü 54. dakikada Luyindama kaydetti. Benfica'nın gollerini ise 26. dakikada Salvio, 64. dakikada Seferovic attı.



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'de oynanacak.



İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Luyindama, Marcao, Linnes, Nagatomo, Fernando, Ndiaye Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne



Benfica: Vlachodimos, Yuri Ribeiro, Ruben Dias, Ferreira, Corchia, Gedson Fernandes, Florentino, Cervi, Salvio, Joao Felix, Seferovic



MAÇTAN NOTLAR



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın ligin 21'inci haftasında Trabzonspor ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor karşısında ilk 11'de görev verdiği Donk yerine, Fernando'yu ilk 11'e dahil etti. Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Emre Taşdemir, Semih Kaya, Mitroglou, sakatlıktan yeni dönen ve uzun süre sonra ligde Trabzonspor mücadelesiyle forma şansı bulan Emre Akbaba ile Ömer Bayram ve Muğdat Çelik, Benfica maçında ilk 18'de yer almadı.

Galatasaray sahaya; Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, N'Diaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne ilk 11'i ile çıktı.



BENFICA EKSİK



Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'yle başlayan ve E Grubu'nu üçüncü sırada noktalayan Benfica, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı ve Galatasaray'ın rakibi oldu. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Galatasaray mücadelesinin kadrosuna takımın önemli isimlerinden Grimaldo, Pizzi, Jonas, Jardel, Fejsa ve Conti'yi dahil etmedi.



Benfica'nın Galatasaray maçındaki 11'i şu şekilde: Vlachodimos, Corchia, Dias, Ferreira, Ribeiro, Fernandes, Florentino, Salvio, Cervi, Felix, Seferovic.



3 MAÇIN 2'SİNİ GALATASARAY KAZANDI



Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica ile 3 resmi maçta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takım, 2008-2009 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Portekiz ekibini, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında yine aynı skorla geçti. Benfica da Galatasaray'ı aynı sezon oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasında kendi sahasında yine 2-1'lik skorla mağlup etti.



MAÇA YOĞUN İLGİ



Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Türk Telekom Stadyumu'na akın etti. Sarı kırmızılı taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldururken, Az sayıda Portekizli taraftar da kendilerine ayrılan bölümde müsabakayı takip etti.

