Galatasaray 1- 0 Alanyaspor maçı- Canlı Anlatım

27' Alanyaspor'da Fernandes bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

26' Galatasaray'da Belhanda'nın ceza sahasına yakın bir noktadan çektiği sert şut kaleci Marafona'nun kucağında kaldı.

26' Alanyaspor bu dakikalarda iki kanattan yaptığı ortalarla etkili olmaya çalışıyor.

25' Efecan'dan bir orta daha geldi, bu defa topu Muslera kontrol etti.

24' Alanyaspor'da Efecan'ın sağ kanattan yaptığı orta doğrudan auta çıktı.

23' Alanyaspor'da Fernandes'in sol kanattan yaptığı ortası kaleci Muslera'da kaldı.

22' Alanyaspor'da Emmanouil Siopis, Adem Büyük'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

21' Alanyaspor'da Bammou sol kanattan son çizgiye inmişti, araya giren Donk tehlikeyi uzaklaştırdı.

20' Penaltıdan GOL Younès Belhanda

19' GOL Galatasaray öne geçti.

18' Seri'nin ara pasıyla topla buluşan Mariano içeri çevirdi, N'Sakala'nın elle müdahalesini maçın hakemi penaltı olarak yorumladı.

18' PENALTI! Galatasaray penaltı atışı kazandı.

16' Galatasaray'da Belhanda sağ kanattan sık sık içe kat ediyor. Sağ çizgiyi ise Mariano kullanmaya çalışıyor.

14' Alanyaspor'da Bammou, Marcao'nun faulüyle yerde kaldı. Maçın hakemi Marcao'yu daha dikkatli olması konusunda uyardı

11' Alanyaspor'da Fernandes'in ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta gitti.

9' VAR kararının ardından Galatasaray'ın morali bozulmuş görünüyor. Alanyaspor daha fazla rakip yarı sahada görünmeye başladı.

7' Galatasaray'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

5' Asist Ömer Bayram

5' GALATASARAY GOLÜ BULDU!

Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşunu yapan Adem Büyük'ün şutuna kaleci Marafona müdahale edemedi.

4' GOL Galatasaray öne geçti.

3' Alanyaspor'da Bammou'nun ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

1' Galatasaray'da Fatih Terim, 4-1-4-1 formasyonunu tercih etmiş durumda. Erol Bulut'un ise takımını 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya sürdüğünü görüyoruz.

MAÇ BAŞLADI

Kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada N'Sakala, Caulker, Welinton, Baiano, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Bammou ilk 11'i ile başladı

Ev sahibi Galatasaray ise, Muslera, Seri, Adem, Balyanda, Donk, Mariano, Ömer, Marcao, Nagatomo, Nzoynzi ve Lemina ilk 11'i ile başladı