Galatasaray 0-1 Medipol Başakşehir

Maçın 3. dakikasında Babel sarı kart gördü. Ceza sınırında bulunan futbolcu gelecek hafta Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Galatasaray 40. dakikada Mario Lemina ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Başakşehir'de sakatlanan Mahmut Tekdemir'in yerine Gulbrandsen 61. dakikada oyunda. 73. dakikada Başakşehir'de Berkay Özcan, Azubuike'nin yerine oyuna dahil oldu. Galatasaray'da 74. dakikada Feghouli oyundan alınırken, yerine Emre Mor oyuna dahil oldu. 78. dakikada Gulbrandsen attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Galatasaray'da 86. dakikada Belhanda ve Nagatomo oyuna girerken, Adem Büyük ve Emre Taşdemir oyundan alındı. Başakşehir'de ise İrfan Can 87. dakikada yerini Arda Turan'a bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir Galatasaray deplasmanından 1-0 galip ayrıldı ve hanesine 3 puan yazdırdı. Galatasaray'ın ligde iç sahada 41 maç yenilmezlik serisine Başakşehir son verdi