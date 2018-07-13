Futsalda gelenek bozulmadı

BU yıl ikincisi düzenlenen Birimlerarası Futsal Turnuvası, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen final maçlarının ardından sona erdi. 16 müdürlüğün mücadele ettiği turnuvada toplamda 543 gol atıldı. Turnuvanın sonunda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyon Spor İşleri Müdürlüğü oldu. Turnuvada, Temizlik İşleri Müdürlüğü Mahmutlar ikinci, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü üçüncü oldu. Turnuvanın en centilmen takımı Temizlik İşleri Müdürlüğü Avsallar oldu. Turnuvanın gol kralı ise attığı 37 golle Zabıta Müdürlüğü biriminden Ömer Koparan oldu. En iyi kaleci ise Spor İşleri Müdürlüğü biriminden Ali Atay oldu.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 22:32