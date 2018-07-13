Futsal'da şampiyon Spor İşleri Müdürlüğü

BU yıl ikincisi düzenlenen Birimlerarası Futsal Turnuvası, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen final maçlarının ardından sona erdi. 16 müdürlüğün mücadele ettiği turnuvada toplamda 543 gol atıldı. Turnuvanın sonunda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyon Spor İşleri Müdürlüğü oldu. Turnuvada, Temizlik İşleri Müdürlüğü Mahmutlar ikinci, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü üçüncü oldu. Turnuvanın en centilmen takımı Temizlik İşleri Müdürlüğü Avsallar oldu. Turnuvanın gol kralı ise attığı 37 golle Zabıta Müdürlüğü biriminden Ömer Koparan oldu. En iyi kaleci ise Spor İşleri Müdürlüğü biriminden Ali Atay oldu.

BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula turnuvaya katılan tüm birim müdürlerine plaket verdi. Dereceye giren takımlara ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi. Başkan Yücel, "Belediye personelimiz arasında kaynaşmayı sağlamak ve personelimizin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen turnuvamızın ikinci yılını tamamladık. Her yıl üzerine katarak gelecek yıllarda daha iyi organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Tüm birimlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 12:02