Futbolun efsaneleri Antalya'da buluştu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Antalya Konsolosluğunca düzenlenen turnuvanın maçları, Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynandı.
Turnuvaya, veteran 38 yaş üstü oyunculardan oluşan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alman Konsolosluk, FC Adler, Werder Bremen, Galatasaray, Galatasaray Lisesi, TUİ, Hannover 96 ve Ayazma takımları katıldı.
Türk-Alman dostluğunu pekiştirmeyi amaçlayan turnuvada, sporseverlerin yakından tanıdığı Selim Özer, Martin Groth, Savaş Koç, Dieter Burdenski'nin de aralarında bulunduğu eski futbolcular sahaya çıktı.
4. Efsaneler Kupası'nı, Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Antalya Büyükşehir Belediyesi kazandı.
Turnuvayı Werder Bremen üçüncü, Galatasaray Lisesi de dördüncü tamamladı.