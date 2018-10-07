'Futboldan keyif almadım'

SPOR Toto Süper Lig'in 8. haftasında, deplasmanda Erzurumspor'a 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, mücadelenin iki taraf için de kötü bir futbol ortaya konularak geçtiğini söyledi. İki takımın da üretken olamadığını aktaran Bakkal, "İki takımın da oynadığı futboldan ben şahsen keyif almadım. Daha iyi oynayan, isteyen Erzurumspor'du. Hedef tabii ki 5’te 5 yapmaktı. Bazen rehaveti önleyemiyorsunuz. Buraya geldiğimizde 2 sakatımız çıktı. Son 4 karşılaşmamızı kazandıktan sonra böyle bir maç bize yakışmıyor. Üretkenliğimiz yoktu. Önde top tutamadık. Rakibimizin ilk galibiyeti. Onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.