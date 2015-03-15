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Futbol'da yeşil kart dönemi

Futbolda yeşil kart dönemi başlıyorİsveç futbolunda sarı ve kırmızı kartın yanına, yeşil kart da ilave ediliyor. İsveç futbolunda sarı ve kırmızı kartın yanına, yeşil kart da ilave ediliyor

Futbol'da yeşil kart dönemi

Futbolda yeşil kart dönemi başlıyorİsveç futbolunda sarı ve kırmızı kartın yanına, yeşil kart da ilave ediliyor. İsveç futbolunda sarı ve kırmızı kartın yanına, yeşil kart da ilave ediliyor

15 Mart 2015 Pazar 17:19
Futbol'da yeşil kart dönemi
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FUTBOLDA yeşil kart dönemi başlıyorİsveç futbolunda sarı ve kırmızı kartın yanına, yeşil kart da ilave ediliyor.
İsveç futbolunda sarı ve kırmızı kartın yanına, yeşil kart da ilave ediliyor.
İsveç'in Aftonbladet gazetesinde yer alan habere göre, futbolcuların maçlarda "fair-play"e uygun hareketler yapmasını motive etmek amacıyla, gelecek sezon amatör ve alt yaş grubu liglerinde, yeşil kart uygulamasının deneneceği belirtildi. Bu uygulama ile özellikle agresif futbolcuların psikolojik açıdan daha dikkatli olacağı öngörülüyor. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren FIFA kokartlı İsveçli hakem Jonas Eriksson, uygulamanın ilginç fikir olduğunu ve "ceza veren hakem" imajının değişebileceğini söyledi.
İsveç Futbol Federasyonu, yeşil kart uygulamasını ilk olarak bu yaz Södertälje kentinde düzenlenecek gençlik futbol turnuvasında uygulamaya sokacak. Yeşil kart kuralı, futbola pozitif etki yapması halinde, kademeli olarak üst liglerde de uygulanabilecek.
(AA)
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Son Güncelleme: 15.03.2015 16:24
Anahtar Kelimeler:
FutbolYeşil KartSarı Ve Kırmızı KartİsveçAftonbladetFifaSödertälje
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