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Futbolda milli mesai başladı

A Milli Futbol Takımı, 9 Kasım'da deplasmanda Romanya, 13 Kasım'da da Antalya'da Arnavutluk ile yapacağı özel maçlar öncesi İstanbul'da toplanarak hazırlıklara başladı

Futbolda milli mesai başladı

A Milli Futbol Takımı, 9 Kasım'da deplasmanda Romanya, 13 Kasım'da da Antalya'da Arnavutluk ile yapacağı özel maçlar öncesi İstanbul'da toplanarak hazırlıklara başladı

06 Kasım 2017 Pazartesi 23:19
Futbolda milli mesai başladı
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TÜRKİYE Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan  Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan milli oyuncuların, ilk  antrenmanı teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde basına kapalı  gerçekleştirdiği belirtildi.
 
Milliler, yarın akşam ilk 15 dakikası basına açık tutulacak idmanla  hazırlıkların İstanbul bölümünü tamamlayacak.
 
Ay-yıldızlı ekip, Romanya maçı için 8 Kasım Çarşamba günü Cluj kentine  gidecek. Romanya-Türkiye maçı, Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda 9 Kasım  Perşembe günü TSİ 21.15'te başlayacak.
 
A Milli Takım, Arnavutluk müsabakası için 10 Kasım Cuma günü Cluj'dan  Antalya'ya geçecek ve rakibiyle 13 Kasım Pazartesi günü Antalya Stadı'nda saat  20.30'da karşı karşıya gelecek.
 
Aday kadro
 
Milli takımın 25 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
 
Harun Tekin (Bursaspor), Okan Kocuk (İstanbulspor), Volkan Babacan  (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ozan Tufan, İsmail Köybaşı  (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Erol Erdal Alkan (Dordrecht), Ömer  Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci  (Galatasaray), Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Atila  Turan, Deniz Türüç (Kayserispor), Cengiz Ünder (Roma), Oğuzhan Özyakup, Cenk  Tosun (Beşiktaş), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan),  Yunus Mallı (Wolfsburg), Kenan Karaman (Hannover 96), Enes Ünal (Levante).
 

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A Milli Futbol TakımıRomanyaMilli Mesai
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