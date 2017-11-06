Futbolda milli mesai başladı

TÜRKİYE Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan milli oyuncuların, ilk antrenmanı teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirdiği belirtildi.



Milliler, yarın akşam ilk 15 dakikası basına açık tutulacak idmanla hazırlıkların İstanbul bölümünü tamamlayacak.



Ay-yıldızlı ekip, Romanya maçı için 8 Kasım Çarşamba günü Cluj kentine gidecek. Romanya-Türkiye maçı, Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda 9 Kasım Perşembe günü TSİ 21.15'te başlayacak.



A Milli Takım, Arnavutluk müsabakası için 10 Kasım Cuma günü Cluj'dan Antalya'ya geçecek ve rakibiyle 13 Kasım Pazartesi günü Antalya Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.



Aday kadro



Milli takımın 25 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Harun Tekin (Bursaspor), Okan Kocuk (İstanbulspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ozan Tufan, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Erol Erdal Alkan (Dordrecht), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Atila Turan, Deniz Türüç (Kayserispor), Cengiz Ünder (Roma), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Kenan Karaman (Hannover 96), Enes Ünal (Levante).

