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Futbolcuya gaz çıkarma cezası

Futbolcuya gaz çıkarınca para cezası verildi

Futbolcuya gaz çıkarma cezası

Futbolcuya gaz çıkarınca para cezası verildi

16 Eylül 2013 Pazartesi 18:09
Futbolcuya gaz çıkarma cezası
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EİNTRACHT Frankfurt'un Japon futbolcusu İnui, Gümrük memurları zabıt tutarken, gaz çıkarınca 250 Euro para cezasına çarptırıldı.

Futbol kulüpleri içinde belkide en ilginç cezayı Eintracht Frankfurt'un Japon futbolcusu İnui aldı.  Gümrük memurları zabıt tutarken, gaz çıkaran İnuni 250 Euro para cezasına çarptırıldı. İnui ülkesinden dönerken, Frankfurt Havaalanı'nda normal bir gümrük kontrolünden geçirildi. Aramada futbolcunun eşyaları arasında, beyan etmediği 3 bin Euro değerinde bir kol saati bulundu.  Gümrük memurlarına önce İngilizce olarak  "Fuck, fuck, fuck" diye bağırdığı öne sürülen İnui, ifadesi alınıp zabıt tutulmak üzere bir odaya alındı. İşlemler sürerken, Japon futbolcunun sesli olarak yellendiği belirtildi. Gümrük memurları futbolcuya cezalı vergi keserken, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda İnui'nin, sesli ve kasıtlı olarak gaz çıkardığı görevli memura hakaret ettiği ifade edildi. İnui'ye, Çocukları Koruma Derneği'ne 250 Euro bağışta bulunması halinde, hakkında adli takibat yapılmayacağı bildirildi.

 

Hürriyet

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Son Güncelleme: 16.09.2013 18:11
Anahtar Kelimeler:
FutbolcuGaz çıkarmakPara Cezası İnui
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