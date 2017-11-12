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Futbolcularla taraftarlar birbirine girdi!

TFF 3’ncü lig 3’ncü Grup’ta 1-1 sona eren maçın ardından taraftarlarla futbolcular arasında arbede yaşandı. Arbedede polis copla müdahale etti

Futbolcularla taraftarlar birbirine girdi!

TFF 3’ncü lig 3’ncü Grup’ta 1-1 sona eren maçın ardından taraftarlarla futbolcular arasında arbede yaşandı. Arbedede polis copla müdahale etti

12 Kasım 2017 Pazar 19:47
Futbolcularla taraftarlar birbirine girdi!
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ÇORUM Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Osmaniyesporlu futbolcular soyunma odasına girmeye başladı. Bu sırada tribündeki bir grup taraftar bazı futbolcuların kendilerine küfür ettiğini öne sürerek sahaya girerek rakip takımın futbolcularına saldırmak istedi. Durumu gören diğer tribündeki taraftarların da sahaya girmesiyle olaylar büyüdü. Saha içinde büyüyen olaylara polis coplarla müdahale etti.

Arbedede yaralanan bazı taraftarlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Stat dışına taşan olaylarda İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, sık sık uyarılarda bulundu.

Futbolcularla taraftarlar birbirine girdi

Olaylar güçlükle kontrol altına alınırken Çorum Belediyespor ile Osmaniyesporlu bazı futbolcular karakola giderek şikayetçi oldu.

OSMANİYESPORLU FUTBOLCU YARALANDI

Bir futbolcusunun ve teknik ekipten bir arkadaşlarının darp edildiğini söyleyen Osmaniyespor Teknik Direktörü Osman Güneş, "Gerginliğe hiç gerek yoktu. Birileri bu olayları buralara getirdi. Kaybedersin, kazanırsın. Ancak kişiliği kaybetmemek lazım. Küfür mü olmuş ne olmuş ortam gerildi. Ben Çorum Belediyespor yönetimine teşekkür ediyorum. Bize her konuda yardımcı oldular. Tabii bu olaylar üzücü" dedi.

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KavgaFutbolcularTff 3.lig
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