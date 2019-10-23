Futbolculardan maç sonrası Fatih Terim'e büyük sitem!
Galatasaray'ın Real Madrid'e yenildiği maç sonrasında sarı kırmızılı ekipte forma şansı bulamayan isimler sitem etti. 3-4 futbolcunun, "Biz iyi de oynasak sonuçta formayı onlar giyiyor" tepkisinde bulundu.
ÇIKTIĞI 3 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 1 puan toplayan ve dün Real Madrid karşısında kalesinde 10'dan fazla net pozisyon gören Fatih Terim'in kadro tercihleri bazı futbolcuları huzursuz etmiş durumda.
YEDEK KALANLARDAN TEPKİ
Akşam'ın haberine göre; Tecrübeli teknik adamın performansları kötü de olsa sürekli olarak Belhanda, Babel, Mariano, Feghouli, Marcao gibi isimlere şans vermesi yedek kulübesinde oturan oyuncuların moralini bozarken takımda 3-4 futbolcunun "Biz iyi de oynasak sonuçta formayı onlar giyiyor" serzenişinde bulundukları öğrenildi.Dün akşam Real Madrid önünde Babel, Mariano, Marcao, Belhanda ile tam 72 top kaybı yapan Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi büyük bir kaos yaşanırken, Terim'in hafta sonu ezeli rakibi karşısında sahaya süreceği 11 ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.
TERİM'DEN RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR
Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Mor hatta Yunus Akgün gibi futbolcuları hamle oyuncusu olarak kullanan Fatih Terim'in radikal değişiklikler yapması beklenirken, sarı kırmızılı kulübün Ocak ayı hamleleri ise merakla bekleniyor.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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