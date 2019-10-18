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Futbolculardan harekata destek

Payallar-Konaklısporlu futbolcular, Mehmetçiğe selam yolladı.

SPOR 18.10.2019, 20:56
Futbolculardan harekata destek
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ANTALYA Süper Amatör Küme ekiplerinden Payallar-Konaklıspor, yarın deplasmanda Muratpaşa Belediyespor ile karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz, yapılan antrenmanda Türk bayrağı açarak, önceki gün sona eren Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe selam yolladı. Payallar-Konaklısporlu futbolcuların bu örnek davranışı, sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı. 

#Payallar-Konaklıspor #futbolcular #HAREKAT #destek
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