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Futbolcudan olay sözler! "Çektiğimiz porno filmi izlemek için..."

Lyon'ın yıldızı Nabil Fekir, 5-0 kazandıkları St.Etienne derbisinde yaptığı gol sevinci ile ilgili yine olay yaratan bir açıklama yaptı

Futbolcudan olay sözler! "Çektiğimiz porno filmi izlemek için..."

Lyon'ın yıldızı Nabil Fekir, 5-0 kazandıkları St.Etienne derbisinde yaptığı gol sevinci ile ilgili yine olay yaratan bir açıklama yaptı

07 Kasım 2017 Salı 22:58
Futbolcudan olay sözler! "Çektiğimiz porno filmi izlemek için..."
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FEKİR, daha önce birçok yıldız gibi formasını çıkarıp deplasman takımlarına göstermesinin sebebinin provokasyon olmadığını belirtirken; "Şaka yapmıyorum. Formayı göstererek, St.Etienne karşısında çektiğimiz porno filmi izlemek için gerekli yaş sınırını insanlara hatırlatmak istedim" ifadelerini kullandı. 

Fekir'in 84. dakikada attığı gol sonrası tribünlere formasını göstermesi, St. Etienne taraftarlarını çıldırtmış ve ev sahibi taraftarlar sahaya girerek maçın durmasına neden olmuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Nabil FekirSt.EtienneLyon
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