banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

'Futbol taraftarla güzel'

Dim TV Spor'un usta yorumcusu Uğur Veysel Okşar, Alanyaspor-Başakşehir maçında takıma verilen desteğin her maç artması gerektiğini söyledi. Okşar, "Başakşehir maçında top rakipte iken taraftar tarafından yapılan baskı etkili oldu. Her maç böyle olursak iç sahada bileğimiz bükülmez" dedi

SPOR 06.11.2019, 20:55 06.11.2019, 20:57
'Futbol taraftarla güzel'
banner404

ALANYA'NIN en çok izlenen kanalı Dim TV'de her salı akşamı saat 20.00'de ekranlara gelen Dim TV Spor, önceki akşam yayınlanan bölümü ile yine izlenme rekorları kırdı. Yeni Alanya Spor Müdürü Cemali Aygır'ın sunduğu, Yeni Alanya'nın usta spor yazarı Uğur Veysel Okşar'ın da yorumları ile renk kattığı program, önceki akşam en çok izlenen spor programı oldu. 0-0 berabere biten Başakşehir maçının analizinin yapıldığı programda, Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig ve haftanın spor gelişmeleri izleyicilere aktarıldı. Başakşehir maçında taraftarların rakibe büyük bir baskı oluşturduğunu söyleyen Uğur Veysel Okşar, "Cumartesi olmasına rağmen seyirci sayısı oldukça fazlaydı. Futbol gerçekten de taraftarla güzel" dedi. 

'GELİŞTİRMEK GEREKİYOR'

Alanyaspor ile Başakşehir arasında oynanan mücadeleyi 7 bin civarında taraftarın izlediğini söyleyen Okşar, "Bir önceki maça göre artan sayı ile 7 bin civarı taraftar vardı tribünde. Maç içinde top rakipte iken ıslıklar etkili oldu. Ayrıca hafta içi anlaşma yapan Yörükler ve Şimşekler gruplarının karşılıklı tezahüratları, bu sene ilk kez farklılık yarattı. Maraton ve kapalı tribünlerden de bu coşkuya eşlik edilmesi önemliydi. Ben maçı televizyonda izlediğim için 9 hafta sonra kendi taraftarlarımızın karşılıklı tezahüratlarını duydum. Ancak bunu geliştirmeleri ve karşılıklı farklı şeyler de yapmaları gerekir. Kısacası her anlamıyla gol hariç tüm katmanları ile iyi bir hava vardı. Trabzon maçı kazanılırsa bu sayı 8 binleri bulacaktır" dedi. 

'DÜŞÜŞ VAR, OLACAKTIR DA'
 
Aytemiz Alanyaspor'da takım olarak bir düşüşün olduğuna da dikkati çeken Okşar, "Elbette her maç aynı oyun sergilenemez. Geçtiğimiz 10 maçı baz alırsak eleştirdiğim 2 maçta da skoru değiştirecek pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Hep söylüyorum; Erol hoca 1. ve 2. bölgeyi dokunuşlarla az sorunsuz hale getirdi. Tek sorun var, o da belli. Ferdi olarak düşüş yaşayan oyuncularımız var. Daha önceki programlarda da söyledim, yerli oyuncu ile yabancı oyuncu arasında bakış açısı olarak çok fark var. Yabancı oyuncu bu oyunu iş olarak görüyor. Daha profesyonel bakarak duygusal olmuyor. Onların düşündüğü, yaptığı kontrat ve alacağı ücrettir. Senin arma aşkın, takım sevdanla ilgilenir gözükse bile ilgilenmez. Bunun yanında Türk oyuncu ise tamamen daha duygusal bakar ve en küçük eleştiride geriye gidebilir. Mesela Efecan’da birkaç maçtır düşüş var ama onu kenara alırsak zor kazanırız. Burada taraftara ve profesyonellere iş düşüyor. Efecan bu takımın yükünü taşıyan bir değerimizdir ve hep birlikte destek olmalıyız" dedi. 

'KÖTÜ DEĞİLDİK, GOL ORUCUNDAYDIK'

Programda Alanyaspor'un Başakşehir ile golsüz berabere kalmasını da değerlendiren Uğur Veysel Okşar, "Aslında maç öncesi Mahmut'un sakatlanarak kadrodan çıkarılması, maçın hemen başında İrfan Can'ın sakatlığı, kazanabiliriz hissini o an bana vermişti. Bu iki oyuncu, oyunu kuran, servis yapan, kısaca rakip takımın beyniydi. Başakşehir maç içinde bu 2 oyuncunun eksikliğini hissetse de, biz bunu avantaja çeviremedik. Kötü mü oynadık, hayır. Pozisyona mı giremedik, hayır. 1. ve 2. bölge topu sağdan, soldan ve ortadan 3. bölgeye taşıdı ama orada eridik. Rakibe ilk ciddi pozisyonunu 65. dakikada verdiysek kötü oynadığımız düşünülemez. Sonuçta 19 gol atılmış. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu kadar çok girilen pozisyonda bu oran az. Mesala bu maçta 29 orta yapıldı, 22 şut atıldı, rakip ceza sahasında 21 kez topla buluşuldu ama gol sıfır. Cisse ve Fernandes 19 golün 13'ünü atmış. Bu 2 oyuncu bu takımın en pahalı oyuncuları ve gol atmak için buradalar. Cisse tamam ama Fernandes kendine oynuyor, dünyalar kadar gelen pozisyonları cömertçe harcıyor. Arada gol atınca da bakıyorum çok bilmişler kahraman ilan ediyor. Muhtemelen 4 gol ve 3 asistle skora etki yaptığı için oyunda kalıyor. Bak yarın işler kötü giderse bugünleri çok ararız. Bu kadar girilen pozisyonda her zaman kaleye şut atılmaz, ferdi oynanmaz. Erol hoca hücumda çeşitlilik aramazsa yarın bu fatura ona çıkar" şeklinde konuştu. 

'ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL'
 
Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor'un milli ara öncesi ciddi bir deplasman maçına çıkacağının altını çizen Okşar, "Trabzonspor'da iki ön libero Onazi ve Mikel Obi'nin sakatlıkları, o bölgede ciddi sorunlar yarattı. Bunun yanında Abdülkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları da oyun sistemini çok etkiledi. Tüm bunların yanında Liverpool'dan gelen Sturridge ve Leeds United'tan gelen forvet Ekuba'nın sakatlığı Ünal hocayı hayli zora sokuyor. Crystal Palace takımından gelen Sörloth, Nwakaeme ve Sosa çok etkili oynuyor. Trabzon'un attığı 19 golün 10 tanesi bu üç oyuncudan geldi. Ayrıca bu 3 oyuncu 7 asistle oynadı. Sakatlıklar yüzünden takım kurmakta zorlanan Trabzonspor'un en çok güvendiği alan ise kalecinin performansı olarak dikkat çekiyor. Zor maç olacak ama Alanyaspor, Başakşehir maçındaki gibi alan bırakmadan, pres yaparak, uzun toplarla veya duran toplarla oynarsa etkili olabilir. Trabzon yaralı ama üç sonuçlu bir maç olarak görüyorum" dedi. 

MUHTARLAR GÖREVE ÇAĞIRILDI 

"Dim TV Spor" ve Uğur Veysel Okşar'ın sosyal medyadaki taraftar sayfası "Veysel Reis'le Alanyaspor" tarafından başlatılan kampanya ile ilgili bilgi de veren Okşar şöyle konuştu: 
"Hem Dim TV Spor olarak hem de Veysel Reis'le Alanyaspor olarak bir süredir perde arkasında bazı çalışmalar yaptık. Olgunlaşınca bunun ismini de koyduk. Alanyaspor 7 haftadır zirvede ama şehirde bayrak yok. Yapması gerekenler yapmayınca bizler de bunu kendimize görev bildik. Alanya'nın her mahallesine bayrak kampanyasını başlatıyoruz. Alanya'da görev yapan muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarını da bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Özellikle muhtarlarımızdan bu konuda çalışma bekliyoruz. Biz de duyarlı olarak gereğini yapanları yerel ve görsel basında insanlara anlatacağız."

#Uğur Veysel Okşar #Alanyaspor-Başakşehir #Alanya Haber #haber alanya #alanya haberleri #güncel alanya #spor alanya #Alanyaspor #spor haberleri
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
banner384
Namaz Vakti 06 Kasım 2019
İmsak 05:58
Güneş 07:20
Öğle 12:46
İkindi 15:37
Akşam 18:02
Yatsı 19:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5
banner440
banner545