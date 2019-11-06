'Futbol taraftarla güzel'

ALANYA'NIN en çok izlenen kanalı Dim TV'de her salı akşamı saat 20.00'de ekranlara gelen Dim TV Spor, önceki akşam yayınlanan bölümü ile yine izlenme rekorları kırdı. Yeni Alanya Spor Müdürü Cemali Aygır'ın sunduğu, Yeni Alanya'nın usta spor yazarı Uğur Veysel Okşar'ın da yorumları ile renk kattığı program, önceki akşam en çok izlenen spor programı oldu. 0-0 berabere biten Başakşehir maçının analizinin yapıldığı programda, Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig ve haftanın spor gelişmeleri izleyicilere aktarıldı. Başakşehir maçında taraftarların rakibe büyük bir baskı oluşturduğunu söyleyen Uğur Veysel Okşar, "Cumartesi olmasına rağmen seyirci sayısı oldukça fazlaydı. Futbol gerçekten de taraftarla güzel" dedi.

'GELİŞTİRMEK GEREKİYOR'

Alanyaspor ile Başakşehir arasında oynanan mücadeleyi 7 bin civarında taraftarın izlediğini söyleyen Okşar, "Bir önceki maça göre artan sayı ile 7 bin civarı taraftar vardı tribünde. Maç içinde top rakipte iken ıslıklar etkili oldu. Ayrıca hafta içi anlaşma yapan Yörükler ve Şimşekler gruplarının karşılıklı tezahüratları, bu sene ilk kez farklılık yarattı. Maraton ve kapalı tribünlerden de bu coşkuya eşlik edilmesi önemliydi. Ben maçı televizyonda izlediğim için 9 hafta sonra kendi taraftarlarımızın karşılıklı tezahüratlarını duydum. Ancak bunu geliştirmeleri ve karşılıklı farklı şeyler de yapmaları gerekir. Kısacası her anlamıyla gol hariç tüm katmanları ile iyi bir hava vardı. Trabzon maçı kazanılırsa bu sayı 8 binleri bulacaktır" dedi.

'DÜŞÜŞ VAR, OLACAKTIR DA'



Aytemiz Alanyaspor'da takım olarak bir düşüşün olduğuna da dikkati çeken Okşar, "Elbette her maç aynı oyun sergilenemez. Geçtiğimiz 10 maçı baz alırsak eleştirdiğim 2 maçta da skoru değiştirecek pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Hep söylüyorum; Erol hoca 1. ve 2. bölgeyi dokunuşlarla az sorunsuz hale getirdi. Tek sorun var, o da belli. Ferdi olarak düşüş yaşayan oyuncularımız var. Daha önceki programlarda da söyledim, yerli oyuncu ile yabancı oyuncu arasında bakış açısı olarak çok fark var. Yabancı oyuncu bu oyunu iş olarak görüyor. Daha profesyonel bakarak duygusal olmuyor. Onların düşündüğü, yaptığı kontrat ve alacağı ücrettir. Senin arma aşkın, takım sevdanla ilgilenir gözükse bile ilgilenmez. Bunun yanında Türk oyuncu ise tamamen daha duygusal bakar ve en küçük eleştiride geriye gidebilir. Mesela Efecan’da birkaç maçtır düşüş var ama onu kenara alırsak zor kazanırız. Burada taraftara ve profesyonellere iş düşüyor. Efecan bu takımın yükünü taşıyan bir değerimizdir ve hep birlikte destek olmalıyız" dedi.

'KÖTÜ DEĞİLDİK, GOL ORUCUNDAYDIK'

Programda Alanyaspor'un Başakşehir ile golsüz berabere kalmasını da değerlendiren Uğur Veysel Okşar, "Aslında maç öncesi Mahmut'un sakatlanarak kadrodan çıkarılması, maçın hemen başında İrfan Can'ın sakatlığı, kazanabiliriz hissini o an bana vermişti. Bu iki oyuncu, oyunu kuran, servis yapan, kısaca rakip takımın beyniydi. Başakşehir maç içinde bu 2 oyuncunun eksikliğini hissetse de, biz bunu avantaja çeviremedik. Kötü mü oynadık, hayır. Pozisyona mı giremedik, hayır. 1. ve 2. bölge topu sağdan, soldan ve ortadan 3. bölgeye taşıdı ama orada eridik. Rakibe ilk ciddi pozisyonunu 65. dakikada verdiysek kötü oynadığımız düşünülemez. Sonuçta 19 gol atılmış. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu kadar çok girilen pozisyonda bu oran az. Mesala bu maçta 29 orta yapıldı, 22 şut atıldı, rakip ceza sahasında 21 kez topla buluşuldu ama gol sıfır. Cisse ve Fernandes 19 golün 13'ünü atmış. Bu 2 oyuncu bu takımın en pahalı oyuncuları ve gol atmak için buradalar. Cisse tamam ama Fernandes kendine oynuyor, dünyalar kadar gelen pozisyonları cömertçe harcıyor. Arada gol atınca da bakıyorum çok bilmişler kahraman ilan ediyor. Muhtemelen 4 gol ve 3 asistle skora etki yaptığı için oyunda kalıyor. Bak yarın işler kötü giderse bugünleri çok ararız. Bu kadar girilen pozisyonda her zaman kaleye şut atılmaz, ferdi oynanmaz. Erol hoca hücumda çeşitlilik aramazsa yarın bu fatura ona çıkar" şeklinde konuştu.

'ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL'



Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor'un milli ara öncesi ciddi bir deplasman maçına çıkacağının altını çizen Okşar, "Trabzonspor'da iki ön libero Onazi ve Mikel Obi'nin sakatlıkları, o bölgede ciddi sorunlar yarattı. Bunun yanında Abdülkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları da oyun sistemini çok etkiledi. Tüm bunların yanında Liverpool'dan gelen Sturridge ve Leeds United'tan gelen forvet Ekuba'nın sakatlığı Ünal hocayı hayli zora sokuyor. Crystal Palace takımından gelen Sörloth, Nwakaeme ve Sosa çok etkili oynuyor. Trabzon'un attığı 19 golün 10 tanesi bu üç oyuncudan geldi. Ayrıca bu 3 oyuncu 7 asistle oynadı. Sakatlıklar yüzünden takım kurmakta zorlanan Trabzonspor'un en çok güvendiği alan ise kalecinin performansı olarak dikkat çekiyor. Zor maç olacak ama Alanyaspor, Başakşehir maçındaki gibi alan bırakmadan, pres yaparak, uzun toplarla veya duran toplarla oynarsa etkili olabilir. Trabzon yaralı ama üç sonuçlu bir maç olarak görüyorum" dedi.

MUHTARLAR GÖREVE ÇAĞIRILDI

"Dim TV Spor" ve Uğur Veysel Okşar'ın sosyal medyadaki taraftar sayfası "Veysel Reis'le Alanyaspor" tarafından başlatılan kampanya ile ilgili bilgi de veren Okşar şöyle konuştu:

"Hem Dim TV Spor olarak hem de Veysel Reis'le Alanyaspor olarak bir süredir perde arkasında bazı çalışmalar yaptık. Olgunlaşınca bunun ismini de koyduk. Alanyaspor 7 haftadır zirvede ama şehirde bayrak yok. Yapması gerekenler yapmayınca bizler de bunu kendimize görev bildik. Alanya'nın her mahallesine bayrak kampanyasını başlatıyoruz. Alanya'da görev yapan muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarını da bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Özellikle muhtarlarımızdan bu konuda çalışma bekliyoruz. Biz de duyarlı olarak gereğini yapanları yerel ve görsel basında insanlara anlatacağız."