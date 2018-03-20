Futbol programında Saba'yı zora sokan soru!

BEYAZ TV ekranlarında yayınlanan 'Derin Futbol' programına konuk olan Saba Tümer, "Fenerbahçe Başkanı kim olsun?" sorusu karşısında zor anlar yaşadı.
"KONGRE ÜYELERİ KARAR VERSİN"
Kahkahalarıyla stüdyoyu inleten ünlü sunucu bu soru karşısında kısa süreli duraksadıktan sonra "Ona kongre üyeleri kongreleri karar versin" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİM"
Canlı yayında şampiyonluk adayını da açıklayan Saba Tümer, " Galatasaray'ın şampiyon olmasını isterim ama Beşiktaş'ı da çok seviyorum" dedi.
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