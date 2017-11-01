Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112835
ALTIN
157.102
DOLAR
3.8306
STERLİN
5.0880
EURO
4.4514
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha kapattırdı
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha...
Instagram'a yeni özellik
Instagram'a yeni özellik
Flaş Haber
Alanya'da 'Bylock' operasyonu
Kapat
banner468

Futbol dünyasını üzen ölüm

Bir dönem Hollanda ekibi Ajax'ta da forma giyen Abubakari Yakubu, yakalandığı hastalık nedeniyle 35 yaşında hayatını kaybetti

Futbol dünyasını üzen ölüm

Bir dönem Hollanda ekibi Ajax'ta da forma giyen Abubakari Yakubu, yakalandığı hastalık nedeniyle 35 yaşında hayatını kaybetti

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:23
Futbol dünyasını üzen ölüm
banner404

AJAX ve  Gana Milli Takımının eski oyuncusu Abubakari Yakubu'nun 35 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Gana  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden Abubakari Yakubu'nun yaşamını yitirdiği belirtildi.

2009'DA FUTBOLU BIRAKMIŞTI

Ajax altyapısında futbola başlayan ve kariyerini burada sürdüren Yakubu, ardından Vitesse'ye transfer olmuştu. 2009 yılında Vitesse'den ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan Ganalı futbolcu daha sonra kariyerine nokta koydu.

Gana Milli Takımı'nın formasını 13 kez terleten Yakubu, 2006 Dünya Kupası'nda da mücadele etmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Gana Milli TakımıAjaxAbubakari Yakubu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18'lik kaleci, dün akşam Şampiyonlar Liginde tarihe geçti
18'lik kaleci, dün akşam Şampiyonlar Liginde tarihe geçti
Beşiktaş - Monaco maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Beşiktaş - Monaco maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Marius Sumudica'dan F.Bahçe sözleri
Marius Sumudica'dan F.Bahçe sözleri

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim