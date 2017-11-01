Futbol dünyasını üzen ölüm

AJAX ve Gana Milli Takımının eski oyuncusu Abubakari Yakubu'nun 35 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Gana Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden Abubakari Yakubu'nun yaşamını yitirdiği belirtildi.

2009'DA FUTBOLU BIRAKMIŞTI

Ajax altyapısında futbola başlayan ve kariyerini burada sürdüren Yakubu, ardından Vitesse'ye transfer olmuştu. 2009 yılında Vitesse'den ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan Ganalı futbolcu daha sonra kariyerine nokta koydu.

Gana Milli Takımı'nın formasını 13 kez terleten Yakubu, 2006 Dünya Kupası'nda da mücadele etmişti.