Fransızlardan Türkiye maçı öncesi kritik isme telefon! Küstah tehdit

FRANSA Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşılaşmadan önce Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ile temasa geçip, Arnavutluk maçında Cenk Tosun'un galibiyet golünden sonra Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı ile destek veren ay-yıldızlı oyuncularımızın davranışından rahatsız olduklarını aktardı.Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'yı telefonla arayan Fransızlar, "Stade de France'da oynanacak maçta Türk futbolcular lütfen asker selamı vermesin. Bu konuda Fransa'da büyük tepki var. Böyle bir davranış üzücü şeylere yol açabilir. Bu talebimizi Spor bakanlığınız ve futbol federasyonuna da iletin" ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın bu "tehdit" gibi mesajını hemen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e iletti. Bakan Kasapoğlu ve Nihat Özdemir'in bu mesaja yanıtı kesin ve sert oldu. Hiçbir şekilde bu talebe uymayacaklarını bildiren Kasapoğlu ve Özdemir, "Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Biz hiçbir oyuncumuza asker selamı vermeyin demeyiz" yanıtını, Büyükelçi Musa aracılığıyla Fransızlara gönderdi.

UEFA İLE TEHDİT ETTİLER

Bu net cevap üzerine Fransa Futbol Federasyonu da devreye girdi. Fransızlar, Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçip, "Maçta asker selamı istemiyoruz. Gerekirse sizi UEFA'ya şikayet ederiz" diyerek tehdit etti. Ancak TFF Başkanı Nihat Özdemir yine geri adım atmadı. Hiçbir baskıya boyun eğmeyeceklerini aktaran Özdemir, "İstediğiniz yere, istediğiniz şekilde şikayet edebilirsiniz. Biz hiçbir futbolcumuzdan böyle bir şey istemeyeceğiz" dedi.

FRANSIZLAR ÇARESİZ KALDI

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Nihat Özdemir'in kararlı tutumu nedeniyle çaresiz kalan Fransızların bu gelişme üzerine maçla ilgili güvenlik önlemlerini iki katına çıkardıkları öğrenildi. Karşılaşmada normalin iki katı polis ve özel güvenliğin görev yaptığı ifade edildi.