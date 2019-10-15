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Fransız rejisinden skandal! Yayınlamadı

EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa'ya konuk olan Milli Takım'ın gol sevincini Fransız rejisi sansürledi

SPOR 15.10.2019, 00:47
Fransız rejisinden skandal! Yayınlamadı
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 EURO 2020 Elemeleri'nde Milli Takım, Fransa'ya konuk oldu. Oldukça kritik maçta futbolcularımız, son Dünya Şampiyonu'na karşı yüksek konsantrasyonda mücadele etti. 76. dakikada Fransa adına Giroud takımını öne geçirdi.
Milli Takım'da ise cevap Kaan Ayhan ile geldi. 82. dakikada attılan gol sonrası yaklaşık 30 bin Türk taraftarının olduğu statta büyük coşku yaşandı. Futbolcularımız gol sevinci için tribündeki Türk taraftarlarının olduğu bölüme koştu.
 
Barış Pınarı Harekatı'na desteklemek amacıyla milliler asker selamı ile holü kutladı. Fransız rejisi bu anları adeta sansürledi.
 
Uzun süre göstermemekte direnen maçın yayıncısı Fransızların bu hareketi tepki topladı.
 
Fransız rejisi, maçtan sonra yine sevinç için Türk taraftarlarının olduğu yere giden Milli futbolcularımızı göstermek yerine boş tribünlere odaklandı ve maçın rakamlarını yayınladı
 
Gollerin tekrarlarını yayınlayan Fransız kanalı, gol sevinci sonrası yapılan toplu asker selamını yine yayınlamamayı tercih etti.

#Fransız rejisi
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