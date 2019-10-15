Fransız oyunculardan övgü
Süper Lig'de forma giyen Fransa asıllı futbolculardan Aytemiz Alanyasporlu Yacine Mammou ve Kasımpaşalı Olivier Veigneau, Fransız basınına yaptıkları açıklamada Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsettiler
TÜRKİYE'NİN Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarına karşı sınır güvenliğini sağlama amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinden Türkiye'ye karşı skandal bir tutum sergilendi ancak Süper Lig'de forma giyen Fransız futbolcular, ülke basınına bu durumla ilgili yaptıkları açıklamalarla dikkat çekti. Ouest France adlı basın kuruluşuna konuşan Alanyasporlu Mambou, "Alanya muhteşem bir yer. Fransa ile kıyaslamam bile. Burada birçok yabancı oyuncu var ve hepsi yüksek seviyede oyuncular" dedi. Kasımpaşa forması giyen Olivier Veigneau ise "Türkiye'nin Fransa'dan daha az güvenli olduğuna inanmıyorum. Bu yanlış bir bakış açıcısı olur. Ben iki çocuk babasıyım ve her gün İstanbul'dayım. Fransa'da çok daha büyük acılar yaşandı. Türkiye'de her zaman kendimi güvende hissettim ve mutluyum. Eşimle birlikte burada daha uzun süre kalmak ve geleceğimizi burada şekillendirmek istiyoruz" dedi.
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