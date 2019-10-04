Fransa'dan Galatasaray'ı kızdıracak sözler!
Paris Saint-Germain'in eski teknik direktörlerinden Raymond Domenech, Galatasaray'ı kızdıracak açıklamalarda bulundu
SPOR 04.10.2019, 13:11 04.10.2019, 13:21
GALATASARAY'IN Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 1-0 yenildiği maçın ardından Fransa'dan sarı kırmızılıları kızdıracak bir açıklama geldi.
PSG'nin eski teknik direktörlerinden Raymond Domenech, Fransa'da verdiği demeçte ''PSG'yi geçen senelerdeki kadar iyi görmüyorum. PSG'yi Galatasaray'a karşı değerlendiremezsiniz. Türk takımı, geçmişte Fransa'da oynamış vasat oyunculardan kurulu bir takım. PSG'nin iyi olmadığını söylemiyorum ama Galatasaray ölçü değil.'' şeklinde konuştu.
Domenech, öte yandan ''PSG, Türkiye'de averajın biraz üstünde bir takıma karşı son 15 dakika zorlandı. Belki de rahat kazanması gereken bir maçtı ama zorlandı. PSG'nin Galatasaray galibiyeti hiçbir şeyi kanıtlamaz.'' dedi.
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