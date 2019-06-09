Fransa maçındaki sırrı ortaya çıktı: Maç öncesi Hasan Ali'ye gülmüşler

TÜRKİYE, Fransa'yı 2-0 yenerek tarihi bir galibiyet alırken takım olarak göz doldurdu. Tüm futbolcuların canını dişine takarak oynadığı maçta en fazla öne çıkan isimlerden birisi de Hasan Ali Kaldırım'dı. Tecrübeli sol bek, Fransızlar'ın dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe'yi adeta sahadan sildi. Öyle ki PSG forması giyen genç yıldız, kanat değiştirmek zorunda kaldı.

KRAMPONLARINDA ÖZEL DETAY

Hasan Ali'nin bu performansı sadece Türkiye'de değil, Fransız basınında da büyük yankı uyandırırken maç öncesi yaşanan ilginç olaya Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul ulaştı. Tırnak yapısı nedeniyle Hasan Ali Kaldırım'ın kramponlarının baş parmak bölgesinde her zaman delikler açılıyor. Bu özel tasarım sayesinde tırnaklarının oluşturduğu baskıdan kurtulan tecrübeli sol bek, normal kramponla ise rahat edemiyor. Bu nedenle Hasan Ali'nin tüm kramponları, tırnak yapısına uygun şekilde özel olarak hazırlanıyor.

KRAMPONU GÖRÜNCE GÜLDÜLER

Türkiye-Fransa maçı öncesinde takımlar seremoni için sahaya çıkarken Hasan Ali'nin kramponlarındaki bu detay Fransız futbolcuların ilgisini çekti. Horozlar'ın dünyaca ünlü yıldızları, Antoine Griezmann, Paul Pogba ve Kylian Mbappe bu durumu fark ederken birbirlerine gösterip güldüler. Ancak Fransızlar, maç başladığında neye uğradıklarını şaşırırken özellikle Hasan Ali, Mbappe'ye nefes aldırmadı.

İSTATİSTİKLERDE TAVAN YAPTI

Hasan Ali'nin bu performansı istatistiklere de yansıdı. Tecrübeli futbolcu, 6 top çalarken 5 hava topu mücadelesinden de galip çıktı. 9 kez sprint atan Hasan Ali, toplamda ise 12.1 kilometre koştu. Hasan Ali'nin isabetli pas yüzdesi ise yüzde 90 oldu. Sosyal medyada da gündem olan Hasan Ali için on binlerce paylaşım yapıldı.