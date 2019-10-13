Fransa'da 40 bin Türk alarmı!
EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda yarın Türkiye’yi konuk edecek Fransa’da bu maç için alarm ilan edildi.
Fransa Futbol Federasyonu, Paris’teki Stade de France’da oynanacak karşılaşma için emniyet güçlerinden ekstra destek istedi.
81 bin 338 seyirci kapasiteli statta Türk taraftarları için ayrılan 3 bin 200 biletin günler öncesinden tükendiğini belirten Fransız yetkililer, L’Equipe gazetesine yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandılar: “Emniyet güçlerinden bu maç için ekstra destek istedik. Alarm durumu
na geçtik. Biletler, normalden daha hızlı bir şekilde satılıyor. Türkler için ayırdığımız 3 bin 200 bilet tükendi. Ayrıca, Fransa için ayrılan alanda da Türkler olacak. Maçta 40 bin civarında Türk olacağını tahmin ediyoruz.”
Fransa Milli Takımı kalecisi Steve Mandanda da, Türkiye ile her açıdan önemli ve zorlu bir maç oynayacaklarını belirterek, “Stadın yarısı Türk taraftarlar ile dolacaktır” dedi. Maç için özel tedbirler alan Fransız yetkililer, stadın içinde 600 polisin görev yapacağını açıkladı.
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