Franck Ribery için ‘Süper Lig’e dönüyor’ iddiası!

Başarılı futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken geçtiğimiz mart ayında yaptığı bir röportajda kariyerini Bayern Münih’te bitirmek istediğini duyurmuştu.

Fransız basınındaki haberde, Ribery’nin hangi kulüplerle görüştüğüne dair bir bilgi yer almadı. Yıldız futbolcu 2005 senesinde Galatasaray formasıyla 17 maça çıkmıştı.

France Football’ın haberine göre; Bayern Münih ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Fransız futbolcunun sözleşmesini uzatmak gibi bir düşüncesi yok.

BİR dönem Galatasaray’da forma giyen dünya yıldızı Franck Ribery ’nin Süper Lig’den bazı takımlarla transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

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