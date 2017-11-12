FOX'tan milli maçta Rıdvan Dilmen sürprizi!

Rıdvan Dilmen , yorumları ve değerlendirmeleriyle Pazartesi akşam saat 20.00’de maç öncesi ve 22.30 itibarıyla yapılacak maç sonrası özel yayınlarında FOX ekranlarında olacak. Türkiye – Arnavutluk A Milli Futbol müsabakası, Melih Gümüşbıçak ile Yılmaz Vural’ın anlatım ve yorumlarıyla 13 Kasım Pazartesi saat 20.30’da canlı yayınla FOX’ta.

TÜRKİYE -Arnavutluk hazırlık maçı, FOX ekranlarından yayınlanacak. A Milli Futbol takımımızın Antalya'da Arnavutluk ile yapacağı özel maç, 13 Kasım Pazartesi saat 20.30’da FOX’ta yayınlanacak. 33 bin seyirci kapasiteli Antalya Stadı'nda oynanacak Türkiye-Arnavutluk hazırlık maçı, milli takımızın Antalya’daki 6. maçı olacak.

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