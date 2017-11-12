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FOX'tan milli maçta Rıdvan Dilmen sürprizi!

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, yenilenmiş kadrosuyla 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde FOX’ta görücüye çıkıyor

FOX'tan milli maçta Rıdvan Dilmen sürprizi!

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, yenilenmiş kadrosuyla 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde FOX’ta görücüye çıkıyor

12 Kasım 2017 Pazar 11:25
FOX'tan milli maçta Rıdvan Dilmen sürprizi!
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TÜRKİYE-Arnavutluk hazırlık maçı, FOX ekranlarından yayınlanacak.
A Milli Futbol takımımızın Antalya'da Arnavutluk ile yapacağı özel maç, 13 Kasım Pazartesi saat 20.30’da FOX’ta yayınlanacak. 33 bin seyirci kapasiteli Antalya Stadı'nda oynanacak Türkiye-Arnavutluk hazırlık maçı, milli takımızın Antalya’daki 6. maçı olacak.

Rıdvan Dilmen, yorumları ve değerlendirmeleriyle Pazartesi akşam saat 20.00’de maç öncesi ve 22.30 itibarıyla yapılacak maç sonrası özel yayınlarında FOX ekranlarında olacak.
Türkiye – Arnavutluk A Milli Futbol müsabakası, Melih Gümüşbıçak ile Yılmaz Vural’ın anlatım ve yorumlarıyla 13 Kasım Pazartesi saat 20.30’da canlı yayınla FOX’ta.

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RIDVAN DİLMENFox Tv
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