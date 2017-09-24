Fotomaç saçmaladı

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 3-0 geriden gelerek 4-3 kazandığı Trabzonspor maçı Türk futboluna damgasını vurdu. Her kesimin alkışladığı Alanyaspor, aldığı bu tarihi galibiyetle lige adapte olduğunu gösterirken, bazıları ise bu galibiyete gölge düşürmeye çalıştı. Türkiye'nin önde gelen (!) spor gazetelerinden Fotomaç, maçın ardından attığı manşetle tüm sporseverlerin tepkisini çekti. Maçın hakemi Alper Ulusoy'un skandal kararlarla Alanyaspor lehine uydurma penaltılar verdiğini iddia eden Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Trabzonsporluların bile alkışladığı Alanyaspor'un hakemle kazandığını öne sürdü.

HAZMEDEMEYİNCE KALEMŞÖRLÜK YAPTI

Trabzonlu ve Trabzonsporlu olan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, bu tarihi hezimeti hazmedemeyince kalemini salladı. Attığı 'Katliam' manşeti ile yanlı ve taraflı yayıncılık yaptığını gözler önüne seren Uzundurukan'a, Alanyasporlu taraftarlar da Fotomaç gazetesini boykot ederek tepki gösterdi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de Uzundurukan'a sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden tepki gösterdi. Dim, Uzundurukan'a da yönlendirdiği mesajlarında "Bu gazeteyi Trabzon lobisi mi yönetiyor? Verilmeyen penaltımız var. Penaltılar doğru. Habercilik bu değil. Gazetecilikte duygusallığa yer yoktur. Her koşulda objektif olacaksın. Sevgili Zeki Uzundurukan meslektaşım, bu gazete Trabzon Postası değil!" dedi.