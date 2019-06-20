Fornaroli iddiası

Cisse'nin yanına bir forvet daha düşünen Aytemiz Alanyaspor yönetiminin Uruguaylı golcü Bruno Fornaroli ile ilgilendiği iddia edildi 

Fornaroli iddiası
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SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da transfer çalışmaları da sürüyor. Turuncu yeşilli yönetim bugüne kadar kanat oyuncusu Tayfur Bingöl, kaleci Jose Marafona ve orta saha Anastasios Bakasetas'u renklerine bağladı. Forvet arayışlarını da sürdüren Aytemiz Alanyaspor yönetimine, menajerler tarafından Uruguaylı golcü Bruno Fornaroli'nin teklif edildiği öğrenildi. Bugüne kadar San Lorenzo, Sampdoria, Panathinaikos, Danubio ve Melbourne City formaları giyen Fornaroli, 31 yaşında ve bonservisi elinde. Aytemiz Alanyaspor'un bu transfer için düşünmek istediği belirtilirken, Fornaroli'nin turuncu yeşilli formaya yakın olduğu da gelen bilgiler arasında. 
 

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 21:18
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