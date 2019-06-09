Formula 1'de olaylı yarış: Vettel hakemlerin kararına böyle karşılık verdi

Formula 1 2019 sezonunda bu hafta Kanada Grand Prix yarışıldı. Yarış akıllardan çıkmayan olaylara sahne oldu

Formula 1'de olaylı yarış: Vettel hakemlerin kararına böyle karşılık verdi
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VETTEL yarışı baştan sonra liderlikle götürürken 4. virajda yaşadığı kontrol kaybı ile çimenli bölgeye çıkmasının ardından piste çıkışını kontrol edemeyince ikinci sırada hemen arkasından gelen Lewis Hamilton'u duvara sıkıştırdı. Olay sonrası hakemler uzun bir süre incelemelerini sürdürürlerken yarışın bitimine 10 tur kala Vettel 5 saniye ceza yedi. Aradaki farkı 5 saniyeden düşük tutan Hamilton Kanada GP'sinde zafere ulaşırken Vettel önce arabasını seremoni alanına getirmedi arından da Hamilton'un aracının önüne 2 numaralı tabelayı yerleştirerek "Birincilik benim hakkımdı" mesajını verdi. Yarış esnasında karara tepki gösteren Vettel, " Yarışı resmen elimizden çalıyorlar. Çimenli bölgeye çıkmışken nereye gidebilirim ki? Bu kararı alanların bunu açıklaması gerekiyor. Yarışı bizden çaldılar." şeklide sert ifadeler kullandı. Yarışı Mercedes pilotu Hamilton birinci, Ferrari pilotu Vettel ikinci (+5 saniye ceza ile) ve yine Ferrari pilotu Leclerc üçüncü bitirdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2019, 23:48
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