Formayı giydi, başka takıma gitti

Galatasaray'ın transferinden vazgeçtiği Yusuf Erdoğan, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı

Formayı giydi, başka takıma gitti
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KASIMPAŞA, Bursaspor ile sözleşmesi sona eren Yusuf Erdoğan'ı transfer ettiğini, yayınladığı bir video ile açıkladı. 

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan videoda, Kasımpaşa'da taraftarların ve futbolcuların bir aile olduğuna gönderme yapılırken, 26 yaşındaki futbolcu, "Ben de bu aile için omuz omuza mücadele etmeye geldim." ifadelerini kullandı

Sarı kırmızılıların transfer listesinde olan Yusuf, yönetimden habersiz Galatasaray formasıyla poz vermiş, bu olay sonrası transferinden vazgeçilmişti.

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