Forlan’dan Neymar ve Dani Alves’e ağır sözler!

PARİS Saint-Germain maçında Neymar ile Cavani arasında çıkan krizin yankıları sürüyor.
Penaltı pozisyonunda Cavani ile Neymar’ın tartışması hakkında Uruguaylı eski futbolcu Diego Forlan da açıklamalarda bulundu.
“MESSI’YE YAPAMAZDI”
Vatandaşı Cavani’ye destek veren Forlan, “Cavani saygı görmeyi hak ediyor. Yıllardır PSG’de gol atıyor ve penaltıları kullanıyor. Neymar, bunu Messi’ye yapamazdı.” ifadelerini kullandı.
ALVES’E ÇOK SERT ELEŞTİRİ
Dani Alves’in Cavani’den topu alıp Neymar’a vermesini sert bir dille eleştiren Diego Forlan, “Neymar ile Cavani arasında bir sorun var. Bütün takım bunun farkında. Mantıksız olan şey Dani Alves’in yaptığı şey. Cavani’ye topu vermiyor ancak sanki Neymar’ın hayat kadınıymış gibi ona veriyor” şeklinde konuştu.
(Sporx)
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.