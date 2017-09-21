Forlan’dan Neymar ve Dani Alves’e ağır sözler!

PARİS Saint-Germain maçında Neymar ile Cavani arasında çıkan krizin yankıları sürüyor.

Penaltı pozisyonunda Cavani ile Neymar’ın tartışması hakkında Uruguaylı eski futbolcu Diego Forlan da açıklamalarda bulundu.

“MESSI’YE YAPAMAZDI”

Vatandaşı Cavani’ye destek veren Forlan, “Cavani saygı görmeyi hak ediyor. Yıllardır PSG’de gol atıyor ve penaltıları kullanıyor. Neymar, bunu Messi’ye yapamazdı.” ifadelerini kullandı.

ALVES’E ÇOK SERT ELEŞTİRİ

Dani Alves’in Cavani’den topu alıp Neymar’a vermesini sert bir dille eleştiren Diego Forlan, “Neymar ile Cavani arasında bir sorun var. Bütün takım bunun farkında. Mantıksız olan şey Dani Alves’in yaptığı şey. Cavani’ye topu vermiyor ancak sanki Neymar’ın hayat kadınıymış gibi ona veriyor” şeklinde konuştu.

(Sporx)