Fofana'ya sürpriz talipli

FRANSA Ligue 1'de ilk yarının sonunda 20 puanla 16. sırada yer alan Saint Etienne, savunmaya takviye yapmak için harekete geçti. Sezonun ilk yarısında çıktığı 19 maçta kalesinde 38 gol gören Fransız temsilcisi, savunma için adaylarını belirlerken Alanyaspor'un genç futbolcusu Mamadou Fofana'ya da listesinde yer verdi. Bu sezon Aytemiz Alanyaspor'da Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 18 maça çıkan Malili oyuncu, 1214 dakika sahada kaldı. Fransız ekibinin Fofana için turuncu yeşilli ekibe önümüzdeki günlerde teklif yapması bekleniyor.