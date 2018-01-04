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Fofana'ya sürpriz talipli

Fransa Ligue 1'de zor günler geçiren Saint Etienne'nin savunmaya takviye için kolları sıvadığı ve listesinde Alanyasporlu savunma oyuncusu Mamadou Fofana'nın da yer aldığı iddia edildi

Fofana'ya sürpriz talipli

Fransa Ligue 1'de zor günler geçiren Saint Etienne'nin savunmaya takviye için kolları sıvadığı ve listesinde Alanyasporlu savunma oyuncusu Mamadou Fofana'nın da yer aldığı iddia edildi

04 Ocak 2018 Perşembe 23:51
Fofana'ya sürpriz talipli
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FRANSA Ligue 1'de ilk yarının sonunda 20 puanla 16. sırada yer alan Saint Etienne, savunmaya takviye yapmak için harekete geçti. Sezonun ilk yarısında çıktığı 19 maçta kalesinde 38 gol gören Fransız temsilcisi, savunma için adaylarını belirlerken Alanyaspor'un genç futbolcusu Mamadou Fofana'ya da listesinde yer verdi. Bu sezon Aytemiz Alanyaspor'da Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 18 maça çıkan Malili oyuncu, 1214 dakika sahada kaldı. Fransız ekibinin Fofana için turuncu yeşilli ekibe önümüzdeki günlerde teklif yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mamadou FofanaSaint EtienneAlanyasporlu
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