Fofana'dan harika performans

AKHİSARSPOR maçında Sackey'i keserek ön liberoda Mamadou Fofana'yı sahaya süren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, tercihinde ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Aytemiz Alanyaspor yönetiminin 2 yıl önce Mali'den bedelsiz olarak takıma kazandırdığı 19 yaşındaki genç oyuncu, Akhisar maçında orta sahada 16 kez rakipten top çalarak takım arkadaşlarına aktardı. Bu rakam, Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon orta sahada kazandığı en yüksek rakamdı ve Fofana bunu bir maçta tek başına yaptı. Malili futbolcunun yerinde müdahaleleri bir çok Akhisarspor atağının başlamadan bitmesinde önemli rol oynadı.

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 1 maça çıkan Fofana, daha sonra tecrübe kazanması için TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralanmıştı. Susic'in her iki kamp döneminde de beğendiği ve takımda tuttuğu genç oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 7'si ilk 11 olmak üzere 10 maça çıktı. Daha önce sağ bek ve stoper pozisyonlarında da oynayan, Akhisar maçında ise ilk kez ön liberoda görev alan Fofana, her bölgede giderek artan permansıyla ilk 11'in vazgeçilmezi olma yolunda ilerliyor.