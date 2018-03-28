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Florya'da büyük değişim

Galatasaray'ın Florya'daki Metin Oktay Tesisleri, teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sarı-kırmızılı grafitilerle süslendi

Florya'da büyük değişim

Galatasaray'ın Florya'daki Metin Oktay Tesisleri, teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sarı-kırmızılı grafitilerle süslendi

28 Mart 2018 Çarşamba 19:19
Florya'da büyük değişim
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GALATASARAY Florya'daki Metin Oktay Tesisleri,  teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sarı-kırmızılı grafitilerle süslendi. 
 
Galatasaray futbol takımlarına ev sahipliği yapan tesisin A giriş  kapısı ve çevresine, grafiti sanatçıları tarafından, sarı-kırmızılı kulübün  unutulmaz futbolcusu ve tesise adının verildiği Metin Oktay görselleri yapıldı.  Çalışmada, Metin Oktay'ın isminin altında doğum ve ölüm yılları da yer aldı.
 
Tesisin duvarlarında, Türk futbolunun ve Galatasaray'ın en büyük  başarıları olan UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası da resmedildi.
 
Tesislerin girişinde bulunan güvenlik kulübesi de kulübün arması ve  sarı-kırmızılı renklere boyandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
FloryaGalatasaray
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