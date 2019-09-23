Florin Andone: Büyük takımların çok fazla bahanesi olamaz

GALATASARAY, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’a konuk olurken 1-1’lik skorun ardından sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkan Florin Andone açıklamalarda bulundu. Andone, “İlk maçıma çıktığım için mutluyum ama sonuçtan mutlu değilim. En iyi maçlarımdan biri değildi ama koştum, çabaladım, maksimum performansı vermeye çalıştım. İleride daha iyi şeyler yapacağımı düşünüyorum” dedi.

“Kazanmak isterdik ama ne yazık ki berabere bitti” diyen Rumen oyuncu “Büyük takımların çok fazla bahanesi olamaz. Pozisyonlara girince atmalısınız. Böyle bittiyse dünyanın sonu değil, yapacak bir şey yok, pozitif olmamız ve daha iyi hazırlanarak galibiyetler almaya tekrar başlamamız lazım” ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki golcü 90 dakika sahada kaldı.