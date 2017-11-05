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Flaş iddia! Kocaman'ın yerine gelecek hoca belli oldu

Fenerbahçe yönetimi, 1-1 berabere biten Osmanlıspor maçının ardından istifa sinyali veren Aykut Kocaman'ın yerine, takımın başına Slaven Bilic'i getirmek istiyor

Flaş iddia! Kocaman'ın yerine gelecek hoca belli oldu

Fenerbahçe yönetimi, 1-1 berabere biten Osmanlıspor maçının ardından istifa sinyali veren Aykut Kocaman'ın yerine, takımın başına Slaven Bilic'i getirmek istiyor

05 Kasım 2017 Pazar 10:12
Flaş iddia! Kocaman'ın yerine gelecek hoca belli oldu
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FENERBAHÇE, Aykut Kocaman'ın Yerine, Beşiktaş'ın Eski Hocası Slaven Bilic'i Getirmeyi Düşünüyor 11 saat önce
Fenerbahçe yönetimi, 1-1 berabere biten Osmanlıspor maçının ardından istifa sinyali veren Aykut Kocaman'ın yerine, takımın başına Slaven Bilic'i getirmek istiyor.

Süper Ligin 11. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'la 1-1 berabere kalan  Fenerbahçe son haftalardaki kötü gidişatına devam ediyor.
AYKUT KOCAMAN'DAN İSTİFA SİNYALİ
Yoğun eleştirler alan  Fenerbahçe Teknik Direktörü  Aykut Kocaman, maç sonrası statta  Fenerbahçe Asbaşkanı  Ali Yıldırım ile bir görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından basının karşısına geçen  Aykut Kocaman, istifa edeceğini ima etti.
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Bu gelişmelerin ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü.
İddialara göre  Fenerbahçe,  Aykut Kocaman'ın takımdan ayrılmasından sonra takımın başına  Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bili'i getirecek. Bilic'le ilk görüşmenin yapıldığı da iddialar arasında.

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FenerbahçeOsmanlısporMaçAykut KocamanSlaven Bilic
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