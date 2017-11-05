Flaş iddia! Kocaman'ın yerine gelecek hoca belli oldu

FENERBAHÇE, Aykut Kocaman'ın Yerine, Beşiktaş'ın Eski Hocası Slaven Bilic'i Getirmeyi Düşünüyor 11 saat önce

Fenerbahçe yönetimi, 1-1 berabere biten Osmanlıspor maçının ardından istifa sinyali veren Aykut Kocaman'ın yerine, takımın başına Slaven Bilic'i getirmek istiyor.

Süper Ligin 11. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe son haftalardaki kötü gidişatına devam ediyor.

AYKUT KOCAMAN'DAN İSTİFA SİNYALİ

Yoğun eleştirler alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonrası statta Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım ile bir görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından basının karşısına geçen Aykut Kocaman, istifa edeceğini ima etti.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Bu gelişmelerin ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü.

İddialara göre Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın takımdan ayrılmasından sonra takımın başına Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bili'i getirecek. Bilic'le ilk görüşmenin yapıldığı da iddialar arasında.