Flaş ayrılık açıklandı!

Başakşehir, Kerim Frei'ın sezon sonuna kadar Maccabi Haifa'ya kiralandığını açıkladı

Flaş ayrılık açıklandı!
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SPOR Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol  Başakşehir, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya  kiralık olarak gönderdi.
 
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerim  Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci  yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar  dileriz." ifadeleri yer aldı.
 

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