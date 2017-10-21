Fırtına'ya Çalımbay da çare olamadı!

SÜPER Lig'de 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile çıktığı Yeni Malatyaspor deplasmanında da kaybederek kötü gidişini sürdürdü.
Bordo-Mavililer maçın büyük bir bölümünü 10 kişi sürdürdü. 30. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Sosa takımını yalnız bıraktı.
45+2'de Adem'in çevirdiği topta topu kendi ağlarına gönderen Okay Yokuşlu maçın skorunu belirledi.
Maçın 80. dakikasında Burak Yılmaz sakatlanarak yeşil sahayı terk etti.
90+3'de ise kontra atağı kesmek isteyen Yusuf Yazıcı kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Trabzonspor maçı 9 kişi tamamladı.
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