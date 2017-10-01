Fırtına Kartal'ı durdurdu!

SÜPER Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile TrabzonsporVodafone Park'ta karşı karşıya geldi.
Müsabakada ilk gol siyah-beyazlılarda geldi. Talisca 13. dakikada ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
Trabzonspor'un bu gole cevabı gecikmedi. 21'deAbdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Olcay Şahan'ın sert şutunda, top direğe çarpıp ağlara gitti: 1-1
İlk yarı 1-1 eşilikle sona erdi.
İkinci yarıda ev sahibi Beşiktaş, maça iyi başlayan taraf oldu. Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan Lens, 58'de ilk golünü attı ve skoru 2-1'e getirdi.
Bordo-mavililerde sonradan oyuna dahil olan Hugo Rodallega 80. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla takımına beraberliği getirdi. 2-2
Maçın kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmazken takımlar sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.
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