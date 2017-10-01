Fırtına Kartal'ı durdurdu!

Bordo-mavililerde sonradan oyuna dahil olan Hugo Rodallega 80. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla takımına beraberliği getirdi. 2-2

İkinci yarıda ev sahibi Beşiktaş, maça iyi başlayan taraf oldu. Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan Lens, 58'de ilk golünü attı ve skoru 2-1'e getirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.