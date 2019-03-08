Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk etti

Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan PFDK'ya sevk edildi
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği,  hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı talimatlara aykırı hareketleri  gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki  Evkur Yeni Malatyaspor-MedipolBaşakşehir maçını yöneten Fırat Aydınus'un,  müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve  davranışlar sergilemesi suretiyle talimatlara aykırı hareketinden dolayı Merkez  Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk  edildiği bildirildi.

Söz konusu karşılaşmada ikinci yardımcı hakem olarak görev alan Yusuf  Bozdoğan'ın da aynı nedenle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildiği  aktarıldı.

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