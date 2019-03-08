Fırat Aydınus PFDK'ya sevk edildi

YENİ Malatyaspor - Medipol Başakşehir mücadesinde gerçekleştiği iddiaları üzerine Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den şu açıklama yapıldı:

TFF'ye tescilli Hakem FIRAT AYDINUS'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF'ye tescilli Hakem YUSUF BOZDOĞAN'ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

NELER OLMUŞTU?

Süper Lig’in 24. haftasında geçtiğimiz pazar günü oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından soyunma odası karıştı. Mücadele sonrasında Fırat Aydınus’un soyunma odasında yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan’a küfür ettiği belirtildi.

Maçın temsilcisi Dr. Cenk Altun’un durumu TFF Yönetimi’ne ilettiği ifade edildi. Aydınus durumdan haberi olduktan sonra kendisini şikayet eden Altun’la tartıştı.

Altun’un, TFF Başkanı Hüsnü Güreli’yi arayarak bu durumu da anlattığı belirtildi.

Yazılı savunmaları istendi

Yaşananların ardından Federasyon, MHK’dan bu konu ile ilgili tarafların dinlenilmesini istedi.

MHK da hakemler ve gözlemci Altun’dan sözlü bilgi aldı. Ardından yazılı savunmaları istenen iki hakeme Profesyonel Disiplin Kurulu’ndan 3 ayın üzerinde bir ceza çıkması halinde iki ismin hakemlik kariyerleri sona erecek.

Hakem Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan’a bu hafta görev verilmedi.

VAR'a da bakılacak

Merkez Hakem Kurulu’nun olay nedeniyle bu hafta görev vermediği Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan’ın Profesyonel Disiplin Kurulu’nun kararı açıklanana kadar karşılaşmalara atanmayacakları ifade edildi.

Küfür olayının incelenmesi sırasında Video Yardımcı Hakem sisteminin (VAR) kayıtlarından da yararlanılacağı ifade edildi.

Karşılaşmasının hakemi Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan arasındaki küfürlü tartışma nedeniyle ağır bir ceza verilmesi bekliyor...