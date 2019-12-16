 Final öğrencisi Avrupa 2’ncisi oldu

ULUSLARARASI EMF Avrupa Open Cup, Uluslararası MuayThai Federasyonu (İFMA) ve Türkiye MuayThai Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlendi. 10 bin kişilik Antalya Kapalı Spor Salonu'nda 28 ülke ve bin 50 sporcu 40 milli takım antrenörünün görev aldığı Avrupa’nın en büyük üçüncü organizasyonu büyük heyecana sahne oldu. Turnuvada Final Eğitim Kurumları öğrencisi Gamze Temel de ringe çıktı. Temel, 57 kilogram üst genç kadınlar muaythai müsabakalarında Avrupa 2’ncisi oldu.

‘SEN GÖNLÜMÜZÜN BİRİNCİSİSİN’

Daha önce dünya 3’üncülüğü bulunan Temel, Uluslararası EMF Avrupa Open Cup’da katıldığı 4 müsabakanın ardından finale kaldı. Temel, hakemlerin takdir hakkıyla Avrupa 2’ncisi oldu. Final Eğitim Kurumları Kurucusu Necat Küçük, Avrupa 2’ncisi olan Temel’i gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti. “Sen bizim gönüllerimizin şampiyonusun” diyen Küçük, “Emeği geçen başta Esin Aslan hocamıza ve tüm hocalarımızı kutluyoruz” dedi.