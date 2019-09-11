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Fin güzellerden Alanyaspor’a destek

Alanya'da kampa giren Finlandiyalı güzeller, Alanyaspor formasıyla poz vererek şehrin takımına destek oldu

SPOR 11.09.2019, 13:46
Fin güzellerden Alanyaspor’a destek
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ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) katkılarıyla Alanya'da kampa giren Miss Finland Güzellik Yarışması’nın 10 finalisti ilçenin tarihi mekanlarını gezerek keyifli anlar yaşama fırsatı buldu. Kampını sürdüren güzeller son olarak ise ilçenin batı girişindeki Alanya Kalesi’nin eşsiz manzarasının bulunduğu parka gelerek objektiflere poz verdi. Aytemiz Alanyaspor’a destek için turuncu yeşil forma giyen güzeller, kameralara poz vererek ‘Şampiyon Alanyaspor’ dedi. Fin güzellerin Alanya kampı yarın sona erecek

#Alanya #fin güzeller #Alanyaspor
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