Fileye iki takviye

TRANSFER çalışmalarına devam eden mavi beyazlı takıma 2 yeni isim daha katıldı. Haliliye Belediyespor'un orta oyuncusu Muhammed Esat Avcı ve pasör çaprazı mevkiinde forma giyen Emre Can Teke'yi transfer edildi. Voleybola Halkbank altyapısında başlayan 1997 doğumlu ve 2 metre 7 cm boyundaki Muhammet Esat, TVF Spor lisesi, Halkbank, Anadolu Üniversitesi, Payas Belediye ve Haliliye Belediyespor'da forma giydi. 1995 doğumlu ve 2 metre 7 cm boyunda olan Emre Can Teke ise daha önce Fenerbahçe, Okyanus Koleji, Malatya BBSK, Bafra Belediyesi ve Kartepe takımlarında forma giydi.