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Fileye iki takviye

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

SPOR 27.08.2019, 19:23 27.08.2019, 19:25 Enes Subaşı
Fileye iki takviye
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TRANSFER çalışmalarına devam eden mavi beyazlı takıma 2 yeni isim daha katıldı. Haliliye Belediyespor'un orta oyuncusu Muhammed Esat Avcı ve pasör çaprazı mevkiinde forma giyen Emre Can Teke'yi transfer edildi. Voleybola Halkbank altyapısında başlayan 1997 doğumlu ve 2 metre 7 cm boyundaki Muhammet Esat, TVF Spor lisesi, Halkbank, Anadolu Üniversitesi, Payas Belediye ve Haliliye Belediyespor'da forma giydi. 1995 doğumlu ve 2 metre 7 cm boyunda olan Emre Can Teke ise daha önce Fenerbahçe, Okyanus Koleji, Malatya BBSK, Bafra Belediyesi ve Kartepe takımlarında forma giydi.

#Türkiye Erkekler Voleybol
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