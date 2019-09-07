Filenin Sultanları tarih yazıyor!

TÜRKİYE, Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayıp ikinci tura yükselen Filenin Sultanları, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2, çeyrek finalde de Hollandayı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

FİNALDE RAKİP SIRBİSTAN

Yarı finalde de Polonya'yı 3-1 deviren Ay-Yıldızlılar, finalde İtalya'yı yenen Sırbistan'ın rakibi oldu.