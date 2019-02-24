Filenin Akrepleri play-off'ta

Bayanlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor bayan voleybol takımı, adını play-off'a yazdırdı. Normal sezonun son hafta karşılaşmasında Gelişim Koleji'ni konuk eden Antalyaspor, salondan 3-2 galip ayrılarak play-off'a yükselen taraf oldu.

Filenin Akrepleri play-off'ta
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KARŞILAŞMA öncesi ikinci sırada bulunan Antalyaspor ile üçüncü sırada bulunan Gelişim Koleji'ni karşı karşıya getiren mücadelenin ilk seti, 25-22 Filenin Akrepleri'nin oldu. İkinci seti 25-18, üçüncü seti 25-20 kaybeden Antalyaspor, dördüncü seti 25-18 kazanarak kendisine play-off için gerekli olan iki seti kazandı. Güzel oyununu 15-6'lık final seti ile taçlandıran Filenin Akrepleri 3-2'lik galibiyetle adını play-off'a yazdırdı. Play-off başarısının ardından mutluluğunu salona gelen taraftarıyla kutlayan voleybol takımının maçını Başkan Ali Şafak Öztürk ve yöneticiler de izledi. Başkan Öztürk, başarılı sporcuları kutlarken taraftarla birlikte tezahürat yaparak galibiyeti kutladı.

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