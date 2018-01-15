Filede yıkıldık 3-1 

LİGİN ilk yarısında 3-0 yendikleri Anadolu Üniversitesi'ne karşı yine güzel bir mücadele verdiklerini söyleyen Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Serdar Esen, "Güzel bir oyun oynadık ancak sonuca gidemiyoruz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Pazar günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Seydişehir'i ağırlayacağız. Taraftarlarımızın da desteği ile saat 15.00'de başlayacak olan bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.

