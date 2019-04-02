Filede yarı final heyecanı

TÜRKİYE Erkekler Voleybol 1. Ligi A ve B Grubu'nda sezonu ilk 4 sırada bitiren takımlar, 6-8 Nisan tarihlerinde Kayseri'de yapılacak olan finallerde buluşacak. TVF Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Alanya Belediyespor’da ise yarı final heyecanı başladı.

Ligin ikinci yarısında çıktığı 13 maçın 11’ini kazanarak ligi 4. sırada tamamlayan ve yarı finale kalan Alanya Belediyespor, bu akşam 23.30’da Kayseri’ye hareket edecek.

İki gruba ayrılan takımlar 6-7-8 Nisan tarihlerinde üç günlük tek devreli lig usulü turnuva maçları oynayacaklar.

1. Grup'ta yer alan Alanya Belediyespor’un rakipleri Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sorgun Belediyespor ve Akkuş Belediyespor.

2. Grup'ta ise Palandöken Belediyespor, Solhan Spor, Beşiktaş ve Milas Spor yer alıyor.



MORAL YEMEĞİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yarı final için Kayseri’ye hareket edecek olan Erkekler Voleybol Takımı'na dün akşam Keyf-i Ala Restoran’da moral yemeği verdi. Yemeğe teknik heyet ve oyuncuların yanı sıra Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken de katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Başkan Yücel, "Sezon boyunca emek vererek buralara kadar geldiniz. Artık Efeler Ligi için son virajdasınız. Kazanıp geleceğinizden şüphemiz yok. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

'ZORU BAŞARDIK'

Alanya Belediyespor Erkekler Voleybol Takımı Antrenörü Ünsal Kırıcı, yarı finale kalarak zoru başardıkları söyledi. Kırıcı, "Yarı final hazırlıklarımız devam ediyor. Maçlara son derece iyi hazırlandık. Yarın akşam Kayseri’ye hareket ediyoruz. Perşembe ve Cuma günleri de orada hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Ben ve takımım inanarak yola çıktık. Çıktığımız 13 maçın 11’inde galip gelerek zorlu bir süreci geride bıraktık. Birçok kişinin ligden düşecek gözüyle baktığı takımımız başarılı bir sezon yaşadı. Niyetimiz yarı finale kalmaktı. Şimdi ki niyetimiz ise Efeler Ligi. Gittikçe performansı artan takımımızın yarı finalde de başarılı olacağına olan inancım tam" dedi.

