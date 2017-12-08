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Filede tek düşünce galibiyet

Geçtiğimiz hafta kendi evinde Tofaşspor'a karşı şansız bir şekilde kaybeden kırmızı beyazlı ekip, ilk deplasman galibiyetini Bigadiç'e karşı elde etmek istiyor

Filede tek düşünce galibiyet

Geçtiğimiz hafta kendi evinde Tofaşspor'a karşı şansız bir şekilde kaybeden kırmızı beyazlı ekip, ilk deplasman galibiyetini Bigadiç'e karşı elde etmek istiyor

08 Aralık 2017 Cuma 22:50
Filede tek düşünce galibiyet
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BEGADİÇ Kapalı Spor Salonu'nda yarın saat 14.00'de başlayacak mücadele öncesi bir açıklama yapan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Serdar Esen, kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi. Derslerine iyi çalıştıklarını da ifade eden tecrübeli çalıştırıcı "Bigadiç ligin iddialı ekiplerinden. Bu ligde yeni olmamıza rağmen elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İyi bir antrenman haftası geçirdik ve Bigadiç maçına iyi hazırlandık. İlk deplasman galibiyetimizi almak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız" dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
TofaşsporKırmızı BeyazlıBigadiç
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