 Filede rakip Kocaelı

ALANYA Belediyespor Erkekler 1. Lig Voleybol Takımı, ligin 3. haftasında bugün kendi evinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Kapalı Spor Salonunda oynanacak olan mücadele saat 15.00'de başlayacak. Karşılaşmaya tüm sporseverleri davet eden Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, "Tüm Lanya halkını takımımıza destek vermeye bekliyoruz" dedi.